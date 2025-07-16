Суд отказал прокуратуре в требованиях об увольнении главы Краснокамска

Краснокамский городской суд отказал в удовлетворении заявления прокуратуры о возложении на местную думу прекратить полномочия главы округа Игоря Быкариза. Соответствующее решение было принято 16 июля. С соответствующим заявлением надзорный орган обратился в конце прошлого года. По мнению прокуратуры, господин Быкариз не принял мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его непосредственном подчинении первого заместителя главы Антона Максимчука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

В октябре 2024 года прокурор Краснокамска Михаил Третьяков внес в думу Краснокамска представление, в котором требовал прекратить полномочия и самого Игоря Быкариза. Однако депутаты решили главу не увольнять, а создать собственную комиссию по проверке доводов, изложенных в представлении. Тогда прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.