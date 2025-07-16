Автомобильное предприятие в Липецкой области, специализирующееся на производстве электромобилей и гибридов под брендами Evolute и Voyah. Компания также выступает официальным импортером премиальной марки M-Hero и Dongfeng.

В 2014 году на предприятии велась сборка Great Wall Hover, в 2017–2019 годах — кроссовера Changan CS35, в августе 2019 года предприятие было законсервировано.

Новое производство на заводе (крупноузловая сборка) началось в 2022 году с электромобилей Evolute i-PRO. В том же году «Моторинвест» заключил СПИК с Минпромторгом и Липецкой областью.

Часть моделей в 2025 году начнет выпускаться по полному циклу (сварка, окраска, сборка), в 2026 году, согласно планам компании,— весь модельный ряд.

Выручка «Моторинвеста» в 2024 году составила 24,8 млрд руб., чистая прибыль — 6,5 млн руб.