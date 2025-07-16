15 лет создаем новое качество жизни

Федеральному девелоперу «Неометрия» исполнилось 15 лет. В 2010 году компания начала создавать недвижимость для жизни, отдыха и инвестиций. Сегодня совокупный портфель девелопера составляет почти 4,5 млн кв. м, что по площади сопоставимо с населением среднего города в России.

Фото: ФД «Неометрия»

Лидер черноморского побережья в девелопменте* — «Неометрия» (ключевой актив холдинга Alias Group) празднует 15-летие. Сегодня в активе компании 17 успешно реализованных жилых комплексов, где созданы комфортные условия для жизни, отдыха и инвестиций, 7 — в стадии строительства, еще 9 готовятся к запуску. В целом портфель девелопера формируют 33 проекта общей площадью почти 4,5 миллиона квадратных метров.

Значительная часть проектов «Неометрии» связана с курортным направлением: компания уверенно создает в России свой уровень «жизни у моря» — в эстетике, качестве среды, цифровых решениях, уровне сервиса и комфорта.

«Проекты "Неометрии" — это пространства для жизни, созданные с учетом разнообразных сценариев и потребностей. Главный принцип — достижение идеального баланса между особенностями локации и образом жизни людей. Именно поэтому мы так внимательно подбираем места для строительства, продумываем квартирографию, развиваем инфраструктуру и благоустраиваем прилегающие территории: возводим детские сады, школы, парки, прокладываем новые пешеходные маршруты и дороги. Такой подход и есть девелопмент высокого уровня — когда приоритетом ставятся не квадратные метры, а то, насколько они отвечают запросам людей и задают новые стандарты»,— Сергей Колбуденко, операционный директор ФД «Неометрия».

Аудитория «Неометрии» сегодня максимально разнообразна. Среди клиентов — семьи, выбирающие качественное жилье для постоянного проживания или сезонного отдыха, начинающие профессионалы и молодые пары, приобретающие свою первую недвижимость, а также инвесторы, интересующиеся ликвидными проектами, и коллекционеры трофейной недвижимости. Это те, кто хочет жить вблизи моря, кто ценит сервисы уровня высококлассных отелей и приватность, кому нужна и неспешная южная атмосфера, и динамичный столичный вайб. Сегодня проекты компании представлены Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Ростове-на-Дону.

Знаковыми событиями в жизни компании в этом году стали запуск нового проекта бутикового формата — клубного дома «Моретта» — первого за пять лет жилого элитного дома в Сочи, а также повышение класса жилого комплекса «Лестория» до уровня «бизнес» за счет включения в проект современного всесезонного аквакомплекса. Кроме того, гостиничный комплекс премиум-уровня «Нескучный сад» признан самым успешным инвестпроектом в гостиничной недвижимости (в рамках ежегодной международной архитектурно-девелоперской премии REPA (Real Estate Property Awards), а клубный дом «Моретта» получил «золото» по результатам независимой сертификации Urban Grade в сегменте элитных проектов, что подтверждает соответствие высочайшим критериям качества эксклюзивной курортной недвижимости.

Успехи компании отмечены международными и федеральными наградами, среди которых: дипломы победителя и призера конкурсов и премий ТОП ЖК, Urban Awards, Real Estate Property Awards, PROESTATE AWARDS, CREDO и других.

ФД «Неометрия» на протяжении многих лет внедряет цифровые технологии в различные процессы строительства и управление недвижимостью. В 2025 году девелопер успешно внедрил цифровую платформу для автоматизации закупочных процессов. Все это позволяет компании оптимизировать расходы на ресурсы, уменьшить потери материалов, снизить затраты на ручные работы и упростить управление финансами.

Компания продолжает совершенствовать разработанный механизм по формированию земельного банка, самостоятельно участвуя в поиске участков и проектов. Специалисты девелопера взаимодействуют с собственниками, предлагают варианты использования того или иного актива.

В планах «Неометрии» — расширить портфель проектов и географию присутствия в стратегически значимых для ЮФО и всей страны регионах. Компания продолжит уделять особое внимание комплексному развитию территорий, формированию сервисов для жителей и созданию комфортной городской среды.

*По данным аналитического центра «Эксперт Юг».

Застройщики: ООО СЗ «ЮЭС», ООО СЗ “Зелёная горка”, ООО СЗ «РОДИНА»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

https://neometria.ru