Врио главы Волгодонска стал Дмитрий Вельможко

К исполнению обязанностей главы Волгодонска с 14 июля приступил Дмитрий Вельможко. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Волгодонска Фото: пресс-служба администрации Волгодонска

Сегодня господина Вельможко представили руководителям подразделений администрации, депутатам и журналистам. В сообщении отмечается, что врио главы имеет 20-летний опыт несения службы в структурах МВД на территории Ростовской области, сопровождавшийся межведомственным взаимодействием, а также «богатый опыт руководства большими коллективами».

Дмитрий Вельможко – генерал-лейтенант полиции, занимался расследованием налоговых и экономических преступлений, вопросами противодействия коррупции. С 2016 по 2018 годы возглавлял управление МВД России по Ростову-на-Дону. С 2022 по 2025 годы работал начальником главного управления МВД России по Волгоградской области.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», 11 июня Волгодонская городская Дума на внеочередном заседании приняла отставку Юрия Мариненко, покинувшего должность по собственному желанию.