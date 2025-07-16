На Кубани износ контейнерного парка для сбора ТКО достиг 30%

Средний уровень износа контейнерного парка для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в Краснодарском крае составляет около 30%, что эквивалентно 28,3 тыс. единиц. Об этом сообщили «РБК Краснодар» в краевом министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Региональные операторы по обращению с ТКО обслуживают свыше 52 тыс. контейнерных площадок, из которых более 22,2 тыс. находятся в муниципальной собственности, еще 29,8 тыс. — в прочем пользовании. На этих площадках размещено около 99,1 тыс. контейнеров для смешанного накопления отходов и 8,4 тыс. — для раздельного. Уровень обеспеченности тарой для раздельного накопления составляет 34% от необходимого количества, которое оценивается в 25,2 тыс. штук.

В 2024 году из муниципальных бюджетов на закупку контейнеров было выделено 58 млн руб., что позволило приобрести 2,6 тыс. единиц, или порядка 28% от необходимого объема. Кроме того, за счет средств краевого бюджета муниципалитетам было направлено еще 35 млн руб. на изготовление 1,4 тыс. контейнеров. Все они были размещены на площадках в декабре прошлого года.

В 2025 году на обновление контейнерного фонда планируется направить 70 млн руб. из краевого и местных бюджетов, а также за счет средств регоператоров. Предполагается закупить свыше 7,8 тыс. контейнеров. По состоянию на июнь текущего года приобретено более 4,7 тыс. единиц, что составляет 60,6% от запланированного объема. Также в регионе было создано 86 новых контейнерных площадок.

Муниципалитетам поручено разработать и утвердить долгосрочные планы по закупке контейнеров и созданию новых площадок на период с 2026 по 2030 год.

Вячеслав Рыжков