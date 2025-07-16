В Приморье три человека погибли в лобовом столкновении «КамАЗа» и Mazda

На 481-м километре автодороги Хабаровск – Владивосток произошло ДТП с участием трех автомобилей. Погибли три человека, двое госпитализированы.

Согласно предварительным данным УМВД РФ по Приморью, «КамАЗ», следовавший из Владивостока в сторону Хабаровска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda Demio. Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся с Toyota Caldina. Погиб водитель грузовика, а также водитель и пассажир Mazda. Еще два пассажира Mazda госпитализированы: это молодой мужчина и мальчик 2014 года рождения.

Алексей Чернышев, Владивосток