«Южный город» обратился в апелляционный суд из-за временного отстранения от работы

Компания «Южный город» обратилась в апелляционный суд с жалобой. Поводом стало приостановление деятельности организации на 60 суток из-за нарушения правил обращения с отходами на Семикаракорском полигоне Ростовской области. Заседание по делу назначили на 11 сентября. Информация об этом появилась на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Работу компании приостановили по решению суда, после обращения Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры. Причиной стало незаконное размещение жидких отходов IV класса опасности в вырытых котлованах без изолирующего покрытия и пересыпки отходов инертным материалом. Согласно заключению экспертной комиссии, полигон предназначен для захоронения только твердых бытовых отходов.

Решение по настоящему делу вступит в законную силу, если не будет отменено апелляционной инстанцией.

Мария Хоперская