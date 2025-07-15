Главные новости за 15 июля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области полицейские смогут компенсировать сумму взятки, от которых они отказались и сообщили руководству. Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий.

С января по июнь 2025 года в водоемах Ростовской области спасли 15 человек, в том числе одного ребенка. В аналогичный период прошлого года помощь спасателей потребовалась 11 тонущим, из них пятерым детям.

Полицейские Ростовской области с начала 2025 года пресекли 20 каналов доставки наркотиков на территорию региона. Наибольший поток запрещенных веществ поступал из центральной России. Сотрудники полиции изъяли 34 кг наркотиков, что составляет около 30 тыс. доз.

За время весенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил РФ отправились почти 5,4 тыс. призывников из Ростовской области.

Аграрии Ростовской области к середине июля 2025 года намолотили 150 тыс. т. зернобобовых культур при средней урожайности 11,7 ц/га. Уборочные работы выполнены на 56% от запланированного объема.

С начала года в Ростовской области зарегистрировали около 8 тыс. киберпреступлений. В первом полугодии 2024 года в регионе произошло более 9 тыс. преступлений в информационной среде — правоохранители фиксируют снижение тенденции.