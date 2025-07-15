Полицейские ликвидировали 20 наркоканалов в Ростовскую область с начала года

Полицейские Ростовской области с начала 2025 года пресекли 20 каналов доставки наркотиков на территорию региона. Об этом сообщил заместитель начальника донского ГУ МВД России Владимир Савчук на пресс-конференции с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Савчука, наибольший поток запрещенных веществ поступал из центральной России. Сотрудники полиции изъяли 34 кг наркотиков, что составляет около 30 тыс. доз.

Кроме того, на территории региона правоохранители предотвратили работу шести нарколабораторий, в которых ежемесячно производилось около 30 кг веществ. При их ликвидации полицейские изъяли 290 кг наркотиков, что эквивалентно миллиону доз.

Константин Соловьев