В Ростовской области площадь зернобобовых культур выросла вдвое за пять лет

Аграрии Ростовской области к середине июля 2025 года намолотили 150 тыс. т. зернобобовых культур при средней урожайности 11,7 ц/га. Уборочные работы выполнены на 56% от запланированного объема. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

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По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», зернобобовые культуры в регионе посеяны на площади 266,3 тыс. га. Для обмолота используется стандартный набор зерноуборочной техники без специализированных приспособлений. За последние пять лет площадь возделывания зернобобовых в области увеличилась практически вдвое. В 2020 году она составляла 119,5 тыс. га, а в 2025 году достигла 266,3 тыс. га. Сою высевают в 22 районах из 43.

Рекордный урожай зернобобовых в области был собран в 2023 году — 538,7 тыс. т. при урожайности 31 ц/га. Это в два раза превысило показатели 2020 года, когда было собрано 266,9 тыс. т. при урожайности 22,3 ц/га.

«Переработкой бобовых культур на Дону занимаются более 20 предприятий. Они производят крупяную продукцию: горох, чечевицу, нут. Продукция региональных предприятий реализуется не только в России, но и экспортируется в Турцию, Индию, Китай и Египет. Переработкой сои занимается ООО «АзовЭкоПродукт», выпуская соевое масло и экструдированный соевый жмых»,– приводятся в сообщении «Ъ-Ростов» слова представителя пресс-службы.

Валентина Любашенко