В водоемах Ростовской области спасли 15 человек в 2025 году

С января по июнь 2025 года в водоемах Ростовской области спасли 15 человек, в том числе одного ребенка. В аналогичный период прошлого года помощь спасателей потребовалась 11 тонущим, из них — пятерым детям. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в Ростовской областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»

В июле 2025 года в регионе было спасено семь человек, а годом ранее — пять. Чаще всего помощь тонущим требовалась в Азовском, Веселовском и Цимлянском районах, а также в Таганроге.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», с начала открытия купального сезона Ростовской области зафиксировано 12 случаев гибели людей на воде.

Наталья Белоштейн