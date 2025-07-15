Троллейбус «Авангард» испытают на маршруте в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пройдут испытания троллейбуса с автономным ходом «Авангард», который выпущен на предприятии «Транс-Альфа» (Вологда). По данным областного Центр развития транспортных систем, испытания продлятся 30 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Сейчас водители проходят обучение на новом троллейбусе. После этого он выйдет на маршрут №1 «Станция метро “Стрелка" — платформа Чаадаево».

Как писал «Ъ-Приволжье», также в Нижнем Новгороде тестируют троллейбусы с автономным ходом «Адмирал» и «Синара-6254».

По результатам тестовой эксплуатации региональные власти будут принимать решение о закупке таких троллейбусов для работы в Нижнем Новгороде.

Андрей Репин