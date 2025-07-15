Пермский край получит 363 млн рублей на развитие модульных гостиниц

Правительство РФ утвердило распоряжение о распределении между регионами средств на поддержку строительства модульных гостиниц на общую сумму 15 млрд руб. Объем трехлетнего финансирования Пермского края составит 363,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Как указано в распоряжении правительства РФ от 11 июля, в 2025 году Прикамье получит 135,1 млн руб., в 2026-м — 147,2 млн руб., в 2027 году — 81,3 млн руб.

В Минэкономразвития РФ отметили, что программа поддержки модульных гостиниц пользуется высоким спросом у бизнеса и регионов. По этой программе уже введено 13 тыс. номеров. В конкурсе на получение финансирования приняли участие 77 регионов, подавших 1,8 тыс. проектов на создание более 40 тыс. номеров. Это в полтора раза выше показателей аналогичного конкурса два года назад.

По результатам отбора поддержку получат 380 проектов из 55 регионов, они направлены на создание почти 11 тыс. номеров. Средства господдержки будут направляться на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов.