В Крыму продали украинского имущества еще на 2,2 млрд рублей

В 2025 году власти Крыма получили доход от продажи национализированного имущества, ранее принадлежавшего украинским собственникам. Об этом рассказал спикер Госсовета (парламента) республики Владимир Константинов.

«За первое полугодие 2025 года продано 25 национализированных объектов. Благодаря этому в бюджет Крыма поступило более 2,2 млрд руб.»,— написал господин Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, полученные средства направляются на развитие республики, в том числе на поддержку участников СВО и их семей.

По данным властей Крыма, за последние годы в регионе национализировали свыше 4,2 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности у 410 иностранных граждан.

Александр Дремлюгин, Симферополь