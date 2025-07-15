Госдума приняла запрет на «затирание» религиозных символов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о защите религиозных символов. Он вводит запрет на изображение храмов без имеющейся у них религиозной символики. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснял, что речь идет о запрете на ретушь и искажение символов на страницах печатных изданий и сайтах.

Проект поправок к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» был внесен на рассмотрение 26 мая группой из 55 депутатов, в числе которых Анна Кузнецова, Петр Толстой, Василий Пискарев и Ирина Яровая (все — ЕР). Они предложили дополнить ст. 3 закона новым пунктом о запрете на использование изображений зданий без религиозных символов, если в реальности они их имеют. Изначально запрет касался СМИ, государственных и муниципальных эмблем, вывесок и рекламы.

Ко второму чтению в проект внесли уточнение: наличие или отсутствие религиозного символа должно соответствовать виду здания в историческом периоде, в рамках которого оно изображается.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что предлагаемые изменения направлены на «защиту чувств верующих», а также на «совершенствование условий для уважительного и добросовестного отношения общества и государства к традиционным духовным ценностям».

Полина Мотызлевская