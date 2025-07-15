Жоржи Жезуш возглавил «Ан-Наср», за который выступает Криштиану Роналду

Португалец Жоржи Жезуш занял пост главного тренера саудовского футбольного клуба «Ан-Наср», сообщает пресс-служба команды. Срок действия соглашения не разглашается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жоржи Жезуш

Фото: Stringer / Reuters Жоржи Жезуш

Фото: Stringer / Reuters

Ранее португальский специалист тренировал другой саудовский клуб — «Аль-Хиляль». В мае 2025 года он был отправлен в отставку, его сменил итальянец Симоне Индзаги. Под руководством Жезуша «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии и завоевал Кубок Короля в сезоне-2023/24. Также Жезуш тренировал португальские «Бенфику» и «Спортинг», бразильский «Фламенго» и турецкий «Фенербахче».

На посту главного тренера «Ан-Насра» Жоржи Жезуш сменил Стефано Пиоли, возглавившего итальянскую «Фиорентину». В прошлом сезоне клуб занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии. За команду играет португальский форвард Криштиану Роналду, который в июне продлил контракт с «Ан-Насром» до 2027 года.

Таисия Орлова