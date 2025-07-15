Почти 5 тысяч жителей Армавира остались без света

В Краснодарском крае зафиксированы локальные отключения электроснабжения, вызванные как аварийными, так и плановыми работами. Наиболее крупный инцидент произошел в Армавире, где из-за аварии на сетях были обесточены 15 трансформаторных подстанций, сообщили в оперштабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате более 4,6 тыс. жителей центральной части города остались без электроэнергии. Под отключение попали улицы 11-я линия, Мира, Пугачева, Садовая и Кочубея, а также район Центрального рынка. Энергетики приступили к восстановительным работам, завершить которые планируется к 12:00.

В Приморско-Ахтарском муниципальном округе 22 июля запланированы отключения электроэнергии: до 12:00 по улице Школьной, а до 17:00 — на улицах Юности, Московская, Энгельса, Вокзальная, Привокзальная, Горького, Кирова и Лиманная.

В Брюховецком районе подача электроэнергии прекращена в станице Брюховецкой по улицам Пионерской и Кубанской. Отключение связано с производственной необходимостью и мерами безопасности, возобновление электроснабжения ожидается до 17:00.

Аналогичные ограничения введены в Выселковском районе, где в станице Березанской и поселке Газырь до 17:00 не будет электричества на части улиц, в том числе на Садовой. Отключения носят плановый характер.

Вячеслав Рыжков