Степашин рассказал о желании многих покинувших РФ после начала СВО вернуться

Многие из тех, кто «убежал» из России после начала СВО, хотят вернуться, но не знают как, утверждает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. В числе таких россиян он назвал актрису Чулпан Хаматову. По его словам, если эти люди извинятся, то их примут обратно.

«Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, много раз с ней встречались. Она прекрасная актриса. Чего умотала? А сейчас не знает, как вернуться. Тем более, я знаю, какие у них отношения были с президентом. Он ее постоянно поддерживал, у нее был фонд, она поддерживала детей»,— сказал господин Степашин в интервью «РИА Новости».

Экс-премьер добавил, что санкции принимают в отношении тех, кто «обливает грязью» Россию, и, в частности, против иностранных агентов. Все, кто такого статус не имеет, могут вернуться, и их «никто их не тронет», заверил Сергей Степашин.

Чулпан Хаматова — народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ. После ввода российских войск на Украину уволилась из театра «Современник», где выступала с 1998 года, и уехала из России. Во время президентской кампании в 2012 году была доверенным лицом Владимира Путина.