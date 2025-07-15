Во Владивостоке глава строительной компании обвиняется в мошенничестве

Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «Стройзаказ» Олега Пикалова. Ему инкриминируется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и причинение ущерба собственнику имущества путем обмана (п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК).

«Под видом подключения многоквартирного жилого дома по проспекту 100-летия Владивостока краевого центра к сетям электроснабжения установленной категории надёжности, фигурант самовольно и незаконно подключил дом к сетям электроснабжения ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) по временной схеме»,— сообщило надзорное ведомство.

Ущерб для участников долевого строительства жилого дома оценивается в 25,5 млн руб., для ДЭК — более 4,5 млн руб.

«В настоящее время права дольщиков восстановлены, застройщиком оплачены работы по подключению дома к сетям электроснабжения установленной категории надежности. Ущерб, причинённый ПАО «ДЭК», возмещён в полном объеме»,— уточнили в прокуратуре.

В рамках обеспечительных мер на имущество господи на Пикалова на сумму свыше 75 млн руб. наложен арест.

29-этажный ЖК «Академгородок» по проспекту 100-летия Владивостока, в котором находится 450 квартир, получил разрешение на ввод в эксплуатацию от мэрии Владивостока в апреле 2023 года. В октябре того же года городские власти признали ситуацию в ЖК «чрезвычайной», после того, как дом оказался без обслуживающей управляющей компании.

В 2023 году Первореченский райсуд Владивостока приговорил Олега Пикалова к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 1 млн руб. за покушение на взятку (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК) сотруднику Росреестра. Тот за 500 тыс. руб. должен был перевести нежилые помещения в жилые. Однако до адресата взятка не дошла, посредник присвоил эти деньги себе. Олег Пикалов признал вину.

Алексей Чернышев, Владивосток