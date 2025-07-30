Символ парижского шарма

В эпоху, когда гастрономический опыт становится неотъемлемой частью люксового предложения, Le Bristol Paris задает новый стандарт: под руководством шефа Арно Файе ресторан Epicure не просто удерживает три звезды Michelin — он превращает haute cuisine в часть корпоративной философии. Уникальная экосистема отеля, включающая собственные мельницу, сыроварню, шоколадную и паста-фабрику, делает его не только символом французского вкуса, но и образцом устойчивой модели гостеприимства класса премиум.

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Фото: Le Bristol Отель Le Bristol Paris

Фото: Le Bristol

К своему столетнему юбилею Le Bristol Paris подходит в полном расцвете — с безупречной репутацией и тонким пониманием того, как старинный отель может оставаться современным. Чтобы подчеркнуть эту связь времен, в 2025 году здесь были полностью обновлены два легендарных сьюта. Honeymoon Suite на верхнем этаже с видом на Эйфелеву башню оформлен в современном ключе: в его интерьере — фреска Дмитрия Рыбальченко, переосмысляющая миф о Психее и Эросе. А в создании Imperial Suite принял участие художник Джордж Кондо, частый гость Le Bristol. Он превратил пространство в нечто большее, чем номер,— в парижскую квартиру коллекционера, наполненную произведениями искусства, созданными на заказ.

Le Bristol — это не просто отель: это синоним гастрономического и дизайнерского шарма Парижа. 190 номеров, оформленных в стиле Cosy Chic с отсылками к эпохам Людовика XV и Людовика XVI, создают атмосферу домашнего уюта, подчеркнутую одеялами от Quagliotti и ароматами Kos Paris. Здесь вам предложат беспрецедентный уровень сервиса: персонал о гостях запоминает любые мелочи (привычный стул в ресторане, любимые цветы и предпочтения в конфетах) — от пребывания в Le Bristol остается ощущение возвращения домой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Le Bristol Paris

Фото: Le Bristol Le Bristol Paris

Фото: Le Bristol

Шеф Арно Файе присоединился к команде Le Bristol в мае 2024 года, сменив легендарного Эрика Фрешона, возглавлявшего Epicure почти четверть века. Уже через год ресторан вновь подтвердил свой звездный статус, сохранив три звезды под руководством Файе. Файе родом из Оверни — региона, богатого дарами природы, что сформировало приверженность растительным ингредиентам. Его карьера шефа — ресторан L’Espadon в отеле Ritz Paris, затем L’Auberge du Jeu de Paume и Chateau de la Chevre d’Or — и везде он добивался выдающихся результатов: по две звезды Michelin. Авторская философия заключается в глубоком уважении к продукту, внимании к его природе и текстуре, а также в использовании минималистичных техник, позволяющих раскрыть вкус и аромат ингредиентов во всей их полноте. При этом пряные соки, травы, овощи становятся основой блюд, а мясо и рыба — лишь изящными вкусовыми акцентами.

Epicure не просто ресторан, это иммерсивный гастрономический опыт. Пространство сочетает строгость и барочную элегантность: классический стиль Louis XVI, мрамор, окна с видом на сад — и каждая сервировка превращается в тонко отлаженное представление. Гостям предлагается дегустационное сет-меню из шести или восьми курсов, при этом финальная нарезка, заправка, оформление блюда происходят у них на глазах.

Значим каждый этап: от первого кусочка хлеба — собственного производства, из муки, смолотой на мельнице отеля,— до последней капли французского коньяка. Все десерты и конфеты производятся в собственной шоколадной мастерской. Пьемонтские орехи, ганаш из какао с острова Гаити, маршмеллоу в шоколаде с пряностями — вот непременные элементы сладкой кульминации Epicure.

Винный пейринг в ресторане соответствует уровню кухни. Сомелье подбирает вина, которые максимально раскрывают характер и многослойность каждого блюда, органично дополняя сезонные продукты сокровищами винного погреба Le Bristol. Винная карта включает более 2,5 тыс. наименований, в том числе редкие коллекционные вина из Бордо, Бургундии, Эльзаса, Шампани. Самый старый винтаж — 1877 года. Epicure ежегодно получает награду Wine Spectator за винную карту. Каждая пара «блюдо + вино» — это яркий диалог между terroir и гастрономической композицией.

Под кураторством Арно Файе Epicure вступил в новую гастрономическую эпоху: классика осталась в ДНК ресторана, но современная элегантность и растительная доминанта стали определяющими мотивами. Команда из 200 человек, винный погреб, мельница, шоколадная фабрика — все работает как единый организм, служащий комфорту и отвечающий высоким ожиданиям гостей.

Гастрономическая жизнь Le Bristol продолжается и за пределами Epicure. Ресторан 114 Faubourg, отмеченный одной звездой Michelin, предлагает более непринужденный гастрономический опыт. Яркие георгины, нарисованные на стенах, теплые оранжевые акценты и мягкий свет делают его интерьер идеальным для аперитива и обеда. В меню здесь доминируют традиционные французские блюда — теплый салат с уткой и инжиром, велюте из тыквы с гребешками, ризотто с трюфелем.

Особенно хороши здесь равиоли с лангустинами — благодаря собственной мастерской Il Pastificio, где паста создается вручную из зерен древних сортов пшеницы, перемалываемых прямо на мельнице отеля. Производством руководит римлянка Кристина Тернулло, которая довела до совершенства рецепты своей бабушки. Равиоли, каннеллони, тальятелле — каждый вид пасты раскрывает характер региона, откуда он родом.

В дополнение (и расширение) гастрономического опыта — сырный погреб отеля, где выдерживаются десятки сортов, от кремового бри до твердого конте с цветочными нотами. Попробовать их можно в любом из ресторанов отеля.

Le Bristol — единственный отель Парижа с собственным производством хлеба, шоколада, сыра и пасты. Это гастрономический микромир, где каждый ингредиент имеет свою историю, а каждый обед — свою кульминацию. Это отель, который не просто предлагает гостям комфорт, а создает яркие воспоминания через вкусы, текстуры и ароматы. Именно в этом и заключается «искусство жить по-французски», которое Le Bristol Paris поднимает на уровень абсолютного.

Александр Пигарев