Вода как вдохновение

На знаменитом бальнеологическом курорте Evian Resort, расположенном между Женевским озером и Альпами, гастрономия не просто часть сервиса: это полноценный ритуал оздоровления. Здешняя кухня стоит на трех китах: сезонность, чистейшая вода Evian и вдохновение, которое дарит местная природа. И развивая тему вдохновения: обновленный спа-центр evian©SPA превращает отдых в чувственное путешествие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Royal Hotel, Evian Resort

Фото: Evian Отель Royal Hotel, Evian Resort

Фото: Evian

Полное погружение

Evian Resort на первый взгляд может показаться классическим wellness-комплексом с минеральной водой, спа-ритуалами и запоминающимися пейзажами. Но стоит оказаться в Hotel Royal или заглянуть в ресторан Les Fresques, как становится ясно: еда здесь тоже часть концепции оздоровления. Это гастрономический опыт, выстроенный на гармонии вкуса, текстур и ароматов, соединенный с заботой о теле, разуме и эмоциях.

Les Fresques — один из лучших ресторанов региона, отмеченный звездой Michelin, и гастрономическая гордость Hotel Royal. Здесь торжествует высокая французская кухня в ее современной трактовке. Возглавляет кулинарное направление в Hotel Royal и сам Les Fresques шеф Патрис Вандер, обладатель звезды Michelin, создавший подлинный гастрономический театр, где каждая подача — как премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блюдо в ресторане Les Fresques, Evian Resort

Фото: Nicolas Jacquemin | Evian Блюдо в ресторане Les Fresques, Evian Resort

Фото: Nicolas Jacquemin | Evian

Фирменное блюдо ресторана — голубь в двух формах: грудка подается розовой, с тонким соусом из красного вина и пряностей, а ножка долго томится в травах, обжаривается и сопровождается миниатюрным пирожком с фуа-гра и грибами. Это сложная, но совершенно гармоничная композиция, в которой техника подчинена вкусу, а вкус — эмоциям. Патрис Вандер лично работает с поставщиками из Савойи, Бресса, Швейцарии и с озера Леман и тщательно отбирает продукты — от козьего сыра до сезонных овощей и цветов. В Les Fresques сочетаются утонченность Belle Epoque и минимализм новой французской кухни. Название ресторана — отсылка к работам Гюстава Жолмеса: одна из его фресок украшает потолок основного зала. И каждый ужин здесь сродни художественной постановке, в которой сервировка блюда важна не меньше вкуса.

Местные продукты становятся основой авторских композиций Вандера: рыбу доставляют прямо из Женевского озера, мясо и сыры — из Савойи и Бресса, а травы он собирает в огороде отеля. Это не просто отсылка к мировому гастрономическому тренду farm-to-table («от фермы к столу») — это буквально garden-to-plate («от грядки к столу»), ведь шеф сам отвечает за ботаническую составляющую блюд. Нежное карпаччо из судака с соусом на основе базилика и мелиссы, тыквенное ризотто с лесными грибами, панакота из козьего молока с ягодами и цветами лаванды — меню строится на тонких сезонных сочетаниях местных продуктов.

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La Veranda — более демократичная гастроплощадка с панорамными видами на озеро. В интерьере — фрески от Марко дель Ре, на столах — простота и точность. Здесь ценят сезонность, отдают предпочтение органическим продуктам, а обширная и хорошо сформированная винная карта — отдельная причина заглянуть сюда на обед. Вина региона Савойя, бургундские шардоне, биодинамические купажи — шеф-сомелье здесь не просто подбирает напиток, он рассказывает гостям истории.

Летом открывается ресторан у бассейна L’Oliveraie, где блюда сервируют под оливами и соснами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Royal Hotel, Evian Resort

Фото: Evian Отель Royal Hotel, Evian Resort

Фото: Evian

Пространство восстановления

А вот настоящая терапия начинается в обновленном evian©SPA. Этот центр, расположенный в Hotel Royal, занимает 1,7 тыс. кв. м. Его реновация длилась год и стала настоящим манифестом: теперь wellness не просто массажи — это культура жизни. Гостей курорта ждут бассейны с видом на Альпы, снежная комната, хаммам, массажи с эвкалиптом и мятой, маски из глины и, конечно, вода Evian во всех ее проявлениях: в ванне, паре, чае, косметике. Новая зона ухода за волосами создана совместно с Leonor Greyl: индивидуальная диагностика, травяные масла, экстракты женьшеня и лимона — wellness еще и для волос. Пространства спа расширились: теперь здесь есть зал с горизонтальным душем для популярного массажа «Капли дождя», парная с мраморным подогреваемым столом и гидромассажная ванна со 180 форсунками.

В спа-меню появились процедуры, навеянные круговоротом воды: дождевой массаж тела, обертывания с минералами, детокс-программы. А еще — специальный уход для детей, парные ритуалы и капсулы восстановления. Атмосфера не просто расслабляющая: это пространство, где чувственность, звук воды и прикосновения становятся языком общения с телом. Каждый элемент — от ароматов до текстур полотенец — подчинен идее глубокого восстановления и эмоционального комфорта.

Evian Resort не подает гастрономию как элемент статуса. Здесь еда — это диалог с природой. От сливочного соуса с луком-шалотом до настоя из дикой мяты, от пюре из савойской тыквы до икры форели — все подчинено идее баланса. И если гастрономия — это новый язык здоровья, то Evian Resort говорит на нем без акцента. Даже завтрак здесь не шведский стол, а тщательно выверенное меню, где каждый ингредиент служит гармонии: спелые ягоды, орехи, сыр с пажитником, хлеб на закваске и чай из горных трав.

Александр Пигарев