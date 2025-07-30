Эстетика гармонии

На холмах Франчакорты среди сосен, старинных башен и террас с видом на озеро Изео расположен L’Albereta Relais & Chateaux — отель с историей, страстью и особым пониманием гостеприимства.

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Фото: пресс-служба отеля Отель L’Albereta Relais & Chateaux

Фото: пресс-служба отеля

Здесь, всего в часе езды от Милана, пьют вино семьи Моретти, едят пиццу от Франко Пепе, проходят детокс по методу Шено и засыпают под звездами — в номере Cabriolet Suite с раздвижным потолком (одно нажатие кнопки — и вашим потолком становится звездное небо). L’Albereta Relais & Chateaux стал пространством, где правят бал, не вступая в противоречие друг с другом, современный велнес и высокая гастрономия.

Отель L’Albereta Relais & Chateaux очень живописен — подъездная дорога к нему вьется вверх по холму Беллависта, и за поворотом появляется силуэт неоготической башни, а за ней — крыша, увитая плющом, словно со старой картины. Когда-то здесь стоял загородный особняк начала XX века, а теперь — бутик-отель с 53 индивидуально оформленными номерами, расположенными в пяти зданиях, включая знаменитую виллу Torre del Lago, построенную в 2002 году. Из ее окон открываются виды на виноградники и цветущие магнолии, а в ясные дни можно разглядеть очертания горы-острова Монте-Изола. Интерьеры номеров выполнены в стиле утонченной эклектики: атласный шелк и ребристый гросгрейн, мрамор в оттенках крема и шалфея, коллекционные предметы со всего света, антиквариат и современный дизайн.

L’Albereta восхищает не только эстетикой, но и вкусом — во всех смыслах. Гастрономический ресторан L’Aurum под руководством шеф-повара Альберто Квадрио предлагает авторскую кухню, основанную на идее «здесь и сейчас» — меню выстраивают в ритме сезона. В теплое время года в тарелке может оказаться артишок с кремом из картофеля и майорана или голубь, фаршированный лесными орехами и грушей, настоянной в вине. У каждого блюда — своя история, у каждого соуса — свой акцент. Подача нарочито театральна, но не вычурна.

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По соседству — ресторан Leone Felice с более непринужденной атмосферой и террасой, где можно неспешно ужинать, глядя на виноградники и слушая цикад. Здесь тоже отдают предпочтение сезонности: в меню — ароматные травы, свежие овощи, фермерские продукты из соседних деревень, хлеб из собственной печи и сыр с семейной сыроварни, расположенной в нескольких километрах от отеля. А тем, кто мечтает об идеальной пицце, стоит заглянуть в La Filiale, где готовит Франко Пепе — многократный лауреат премии The Best Pizza Awards. Его «Маргарита Сбальята» со свежими томатами, крамблом из пармезана и кремом из базилика стала новой гастрономической классикой. В La Filiale более 20 видов пиццы, каждая сопровождается идеально подобранным вином из коллекции семьи Моретти. Интерьер сдержанный, теплый, с темным деревом и коваными деталями — здесь не хочется спешить, здесь хочется наслаждаться каждой минутой.

Завтраки подают в ресторане и баре Stanza 54: йогурт с акациевым медом, хрустящий хлеб из муки каменного помола, брускетты, свежая рикотта и, конечно, кофе — сваренный строго по правилам. А если захочется еще глубже погрузиться в гастрономию, рядом находится гриль-ресторан Quintale. Его меню построено на простых сочетаниях ингредиентов высшего качества: фермерское мясо, овощи, запеченные на углях, пюре из белой фасоли с розмарином. Особенно уютно здесь осенью, когда в воздухе витает дым, свет становится мягче, гостям раздают пледы — и все вокруг дышит теплом и тишиной.

Важной частью жизни отеля стал Chenot Espace — не просто очередной спа-центр, а настоящий медицинский центр, опирающийся на методологию диетолога Анри Шено. Пространство центра площадью 2 тыс. кв. м разделено на два уровня: на первом — зона диагностики, медицинские кабинеты и ресепшен, на втором — процедуры, вода, отдых. Здесь все работает на ощущение покоя: изогнутые формы, мягкий свет, отражения воды, тишина. Даже при полной загрузке создается ощущение уединения. Метод Шено включает энергетическую диагностику, детокс-программы, специальные массажи и процедуры, направленные на восстановление равновесия между телом и разумом. Врачи и диетологи подбирают индивидуальные курсы, учитывая особенности организма и цели каждого гостя. К услугам постояльцев сауна, ароматерапия, мозаичный бассейн от Bisazza, фитнес-зал с панорамными окнами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель L’Albereta Relais & Chateaux

Фото: пресс-служба отеля Отель L’Albereta Relais & Chateaux

Фото: пресс-служба отеля

В Chenot Espace гастрономия становится частью терапевтического подхода: в ресторане при центре подают блюда по специальному меню, разработанному в соответствии с методикой Шено. Порции небольшие, но вкус и подача — безупречны. Ризотто из черного риса с тыквенным кремом, тартар из сельдерея с соусом из каперсов и лимона, фруктовые десерты с растительными маслами и лепестками цветов — есть из чего выбрать.

Открытый 23 сентября 1993 года с девятью номерами, отель за три с небольшим десятилетия превратился в пространство, где велнес и высокая кухня существуют в гармонии. Где старинная вилла стала воплощением современной философии здоровья, а утренний кофе может стать первым шагом на пути к себе. И когда вечером вы засыпаете под звездами, приходит понимание: настоящее искусство жить начинается именно здесь.

Александр Пигарев