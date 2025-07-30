Флоренция на зубок

Столица итальянской Тосканы и манит, и пугает. В ней одновременно хочется остаться жить навсегда и сбежать через десять минут. Здесь всего слишком много: красоты, архитектуры, туристов, запахов, вкусов. Если вы были во Флоренции, вы уже и сами знаете. Если впервые — послушайте, пожалуйста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Селитесь в квартале Duomo, в самом что ни на есть центральном центре. За реку, в чудесный квартал Oltrarno или на виллы на холмах над городом вы поедете в следующий раз. В отеле Palazzo Graziani вы окажетесь рядом с музеями, с Понте-Веккьо и рынком Сант-Амброджо, а с террасы будет открываться вид на знаменитый купол Санта-Мария-дель-Фьоре. Просыпайтесь рано и не тратьте утро на завтрак в отеле. Кофе в Италии — везде итальянский, сок свеж в любой забегаловке, которая встретится по пути к прекрасному.

О прекрасном. Даже щедрые двое суток — не повод толкаться с группами туристов в Уффици. Купите билет заранее. Отметьте, как это говорят по-русски, хайлайты: Уччелло, Леонардо, Микеланджело. Дойдите до Боттичелли, чтобы у «Весны» и «Рождения Венеры» посмотреть на Симонетту Веспуччи, любовницу Джулиано Медичи и первую топ-модель христианского мира.

Затем идите на пьяцца делла Синьория к Палаццо-Веккьо с «Давидом» Микеланджело у входа — копия, но лучше, чем настоящий. Из Палаццо-Веккьо к палаццо Питти на другой берег идите по Коридору Вазари над рекой по верхнему ярусу Понте-Веккьо. Придумал его герцог Козимо Медичи, который хотел свободно пересекать реку Арно, не смешиваясь с любимым народом. Вы войдете на левом берегу, по пути полюбуетесь на реку и выйдете на правом — у нечеловечески грандиозного палаццо Питти.

В палаццо Питти, кроме начинающихся за ним садов Боболи (не забредайте там далеко, время не вернешь) и богатой художественной коллекции, есть и королевские апартаменты, в которых жили три монаршие фамилии.

Но не пропустите палаццо Даванцати. Это не главный из архитектурных шедевров, зато один из самых «живых» городских дворцов. Комнаты для рукоделия, залы для праздников, кухни, спальни — уютные даже по нынешним временам. В палаццо Даванцати был даже собственный колодец — роскошь в городе, где все ходили за водой на Арно.

Обязательно зайдите в палаццо Медичи-Риккарди. А там внутри, не отвлекаясь, ищите маленькую Капеллу волхвов, расписанную в 1461 году художником Беноццо Гоццоли. Разглядывая по стенам прекрасную живопись-свиток, вы поймете, какие фантастические процессии устраивали флорентийцы — театр города знал и выдающихся режиссеров, и художников по костюмам.

Гастрономически Флоренция до заманчивости разнообразна. С одной стороны — торжественная Bistecca alla fiorentina. Огромный стейк на кости из коров глубокоуважаемой породы кьянина. «Фиорентину» едят вдвоем, но лучше — втроем, это не просто поедание мяса — акт приобщения к традиции. С другой стороны — уличная еда: lampredotto — желудок коровы, томленный в бульоне и щедро политый острым соусом, который продают в лепешке или на булке. Это еда отнюдь не ресторанная, но всегда безукоризненно приготовленная.

За ресторанной едой идите в неизменно вкусный и пьяный Ristorante Frescobaldi Firenze, но можете перекусить на Центральном рынке, где в простецкой на вид Pasta Fresca готовят изумительную пасту прямо перед вами. Берите именно ту, что делают в этот день,— будет гарантированно вкусно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блюдо в Ristorante Frescobaldi Firenze

Фото: Ristorante Frescobaldi Firenze Блюдо в Ristorante Frescobaldi Firenze

Фото: Ristorante Frescobaldi Firenze

На сладкое есть Arte del Cioccolato Роберто Каттинари. Его горячий шоколад темен, как сицилийская ночь, и крепок, как тосканское вино. Если вспомнить, что флорентийцы всегда курили крепкие тосканские сигары (был такой вредный обычай) и запивали их эспрессо, становится понятен смысл знаменитой флорентийской зубной пасты Marvis. Ее придумали именно для того, чтобы вы без опасений за свою улыбку могли наслаждаться шоколадом, вином и прочим. Разноцветные ретротюбики почти музейного дизайна стали одним из символов итальянской жизни. Не зря же во Флоренции встречаются медицина, косметика, искусство, гастрономия и история, а в гербе Медичи на почетном месте красуются пилюли. Об этом вам напомнит аптека-музей Santa Maria Novella. Ей больше 400 лет. Здесь до сих пор готовят духи, мыло, крем для рук и ликеры по старинным рецептам. Если верить кино, крем ценил даже Ганнибал Лектер, глубоко разбиравшийся в людях.

Ужинайте в Degusteria Italiana, возле Уффици, где по-современному трактуют традиции тосканской кухни. Заведение любят местные — а значит, вам оно тоже понравится. Здесь подают дегустационные сеты из трюфелей, выдержанных сыров и других местных приманок. Столики лучше бронировать: их мало, желающих много.

Ближе к вечеру побродите вокруг Санта-Мария-дель-Фьоре, под сводами которой мог когда-то собраться весь город. Ее фасад из цветного мрамора с соседних улиц покажется горой. Потому что украшает церковь не одну свою площадь, а панораму целого города. Когда вы будете любоваться с террасы отеля куполом Брунеллески, помните, что с ним со слезами на глазах прощались уходящие из города изгнанники.

Но вы ведь точно вернетесь?

Алексей Тарханов