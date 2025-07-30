Игорь Витошинский — один из тех, кто сформировал современную ресторанную сцену Москвы,— все чаще проводит время в Петербурге: к этому городу у него давняя слабость. Человек, подаривший Москве мишленовского шефа Нино Грациано и ресторан «Семифреддо», сегодня предпочитает Северную столицу — не по работе, а для удовольствия. Мы расспросили Игоря о его любимых адресах в Петербурге — ресторанах, отелях и местах, куда хочется возвращаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Витошинский

Фото: Semifreddo group Игорь Витошинский

Фото: Semifreddo group

Где остановиться

Традиционно останавливаюсь в отеле с большой историей от группы Rocco Forte Hotels — «Астории». Отеле с необыкновенными духом и атмосферой. С прекрасным Rotonda Lounge в холле гостиницы. С уютными номерами. Останавливаюсь всегда в номере с видом на Исаакиевский собор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из номеров в резиденции Hideout

Фото: Hideout Один из номеров в резиденции Hideout

Фото: Hideout

Правда, в последнее время моим новым фаворитом стали дизайн-резиденции Hideout, где с недавних пор я тоже останавливаюсь. На мой взгляд, это необыкновенный проект, аналогов которому нет в России. Отель находится в отреставрированном здании, где на протяжении почти 100 лет до революции 1917 года размещались корпуса Морского гвардейского экипажа. Тут сохранен дух величия былых времен. Интерьер каждой резиденции создан отдельными архитектурно-дизайнерскими бюро.

Если позволяет время, я с большим удовольствием останавливаюсь в живописном месте в часе езды от Санкт-Петербурга — WE LODGE. Место с потрясающий атмосферой, хорошим рестораном и уникальным джин-баром ROOTS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Загородный отель WE LODGE

Фото: We Lodge Загородный отель WE LODGE

Фото: We Lodge

Музеи и развлечения

Если поездка в Петербург не деловая, то в свой визит всегда планирую посещение БДТ. Очень нравится Музей Фаберже. Всегда слежу за анонсами выставок.

Безусловно, Эрмитаж и «Русский музей». Туда можно ходить бесконечно. Очень люблю Юсуповский дворец с его необыкновенным домашним театром.

Стараюсь заглядывать в Новую Голландию, если позволяют время и погода. В каждый визит захожу в «Подписные издания». На мой взгляд, это лучший книжный магазин в России.

Из развлечений: в летнее время лодочная прогулка по каналам и Неве. Пользуюсь и рекомендую всем сервис «Рейс by Salone pasta & bar».

Кафе и рестораны

Люблю завтраки в кафе Aster и не изменяю им. Кстати, если вы останавливаетесь в резиденции Hideout, завтрак отеля проходит там. На поздний завтрак или ранний обед с удовольствием хожу в кафе Rene в Доме Зингера. Нравятся проекты Арслана Бердиева (Birch и Betulla).

Много лет хожу в проекты Дмитрия Блинова (Harvest, DUO Asia, Frantsuza Bistrot, из последнего — очень интересный Reborn.

Проекты Арама Мнацаканова стабильно качественные, часто бываю в Probka на Добролюбова.

С интересом наблюдаю за развитием Atelier Family (Salone pasta & bar, Juan, Joli), особенно впечатлил бранч в Salumeria. Красивый вид и прекрасная веранда Il Lago dei Cigni, ресторан «Сад».

Подготовила Ольга Карпова