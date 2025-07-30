Для истинных гурманов

Летний номер «Стиль. Гурмэ» получился гурманским в самом широком смысле слова: мы постарались показать во всей полноте эстетику обычной жизни, которая вдохновляет и наполняет смыслом каждый день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Карпова

Фото: из личного архива Ольги Карповой Ольга Карпова

Фото: из личного архива Ольги Карповой

Вас ждет рассказ о редком и искреннем проекте Игоря Ланцмана Gimpel в Переделкино — гарантия необычного взгляда на привычное. Мы прогуляемся по новому гастрономическому фестивалю в Тарусе, где традиции встречаются с инновациями. А еще отправимся в сердце региона Ломбардия — в отель L’Albereta, где современный велнес, высокий стиль во всем, начиная от архитектуры и заканчивая гастрономией, рождают концепцию нового гостеприимства.

Особое удовольствие — посмотреть Санкт-Петербург с ресторатором Игорем Витошинским, чей маршрут поможет раскрыть неожиданное в обыденном даже тем, кто знает город вдоль и поперек.

Не менее интересно узнать мнения известных людей из ресторанной индустрии о современных трендах, которые формируют будущее гастрономии. Их комментарии помогут лучше понять, как меняется сама культура питания.

И наконец, наша специальная рубрика в этом номере посвящена интерьерам, как домашним, так и офисным, которые помогают в повседневной жизни создать атмосферу, достойную настоящего гурмэ.