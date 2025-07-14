Главные новости за 14 июля. Новороссийск

Новороссийский зерновой терминал по итогам года сократил перевалку зерна на 19%.

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В интернете появились поддельные страницы популярных авиаагрегаторов, предлагающие билеты Москва–Геленджик по 35,8 тыс. рублей. Мошенники используют схему «Мамонт» — имитируют как покупку, так и возврат билетов.

С 1 по 13 июля 2025 года через морской порт Новороссийска экспортировали 83,3 тыс. т пшеницы, что в 6,5 раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (534,8 тыс. т зерна).

В первую неделю июля объемы отгрузки нефти через Новороссийский морской терминал практически удвоились, достигнув 101 тыс. т в сутки, что позволило компенсировать сокращение поставок через другие ключевые порты.

Спрос на авиабилеты в Геленджик за первые дни после анонса скорого запуска аэропорта увеличился в 40 раз, а количество запросов на отдых в этом курортном городе — вдвое.