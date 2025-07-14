«Черноморец» подписал защитника «Ротора» Заурбека Плиева

Защитник Заурбек Плиев перешел в новороссийский «Черноморец», в прошлом сезоне футболист выступал за ФК «Ротор» (26 матчей). Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

34-летний Заурбек Плиев является воспитанником футбольной школы московского «Динамо» и дебютировал в большом футболе в 2010 году. В сезонах 2013/14 и 2014/15 защитник становился обладателем Кубка Казахстана в составе «Кайрата».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что экс-тренер «Кубани» Сергей Первушин возглавил новороссийский клуб и подписал контракт по схеме «1+1».

Прошлый сезон менеджер провел в качестве помощника главного тренера Дмитрия Пятибратова в «Чайке» и «Факеле», после чего вернулся в «Чайку» в качестве главного тренера. Контракт с клубом из Песчанокопского истек 5 июня, по итогу сезона клуб занял 13-ю строчку в таблице ФНЛ.