Интерес туристов к Геленджику вырос в два раза перед открытием аэропорта

Спрос на авиабилеты в Геленджик за первые дни после анонса скорого запуска аэропорта увеличился в 40 раз, а количество запросов на отдых в этом курортном городе — вдвое. Об этом «Известиям» сообщили представители туриндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

18 июля «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик (пока только дневные). Далее полеты запланированы на 20 и 23 июля, а с 25 июля станут ежедневными. С 6 августа добавится второй рейс, который до середины сентября будет выполняться каждый день. Время в пути — около 4 часов.

Билеты на первые рейсы разлетелись за несколько часов. Цены начинались от 21 тыс. руб. в одну сторону и от 8,5 тыс. — обратно. Это дороже, чем в Сочи, но там аэропорт не закрывался, и конкуренция между авиакомпаниями выше.

Переговоры о полетах в Геленджик ведут и другие перевозчики. S7 Airlines планирует возобновить рейсы из Новосибирска (с 7 августа) и Москвы (с 8 августа) на Boeing 737-800 и Airbus A320neo.

В Ассоциации туроператоров заявили, что список городов с прямыми рейсами в Геленджик скоро расширится.

Новый терминал возвели всего за 18 месяцев, воплотив в нем передовые архитектурные решения. Главная особенность — крыша, состоящая из 2,5 тысяч стальных сфер, что делает здание уникальным для России.

По словам гендиректора аэропорта Ивана Таранченко, за время приостановки полетов в аэропорту проводилась техническая подготовка, обучение персонала и тестовые рейсы. К приему пассажиров, подчеркнул он, авиавузел готов. Завершен и новый терминал, строительство которого велось в период простоя. По оценке экспертов, по уровню оснащения он не имеет аналогов среди российских региональных аэропортов.

Площадь терминала — 17 тыс. кв. м. Здесь оборудованы 13 стоек регистрации, 6 выходов на посадку и парковка на 430 машин. Пропускная способность — 900 пассажиров в час, что позволяет одновременно обслуживать 10 рейсов. Годовой пассажиропоток может достичь 1 млн человек.

По словам Антона Чичканова, руководителя проекта от «Альфа Строй», здание способно выдержать землетрясение магнитудой 8 баллов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что после открытия прямых полетов в Геленджик стоимость жилого дома на берегу моря в городе-курорте может увеличиться на 15–20% по сравнению с нынешним уровнем — 26,7 млн руб., который на 28% ниже, чем в Сочи — 36,9 млн руб.