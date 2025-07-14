Экспорт пшеницы через Новороссийск в начале июля упал в 6,5 раз

С 1 по 13 июля 2025 года через морской порт Новороссийска экспортировали 83,3 тыс. т пшеницы, что в 6,5 раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (534,8 тыс. т зерна). Об этом сообщает агентство «Зерно Он-Лайн» со ссылкой на ГК ТБИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным «Русагротранс», цены на пшеницу нового урожая (четвертый класс, 12,5% протеин) в портах прибавили 600 руб. за неделю до 15-15,2 тыс. руб. за одну т без НДС.

По мнению аналитиков, сухая погода в южных регионах России в ближайшие две недели ускорит уборку урожая, однако высокие температуры (от +30 до +40 градусов) в середине июля будут негативно отражаться на развитии кукурузы и подсолнечника.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске на строительство третьей очереди терминального комплекса направят более 10,8 млрд руб., инвестпроект планируют завершить до 2029 года. Соответствующее соглашение с инвестором подписали глава Кубани Вениамин Кондратьев и мэр Новороссийска Андрей Кравченко на ПМЭФ-2025.

Проект реализует ООО «УК Деметра-Холдинг». В результате модернизации к 2029 году в Новороссийске появится новая ж/д инфраструктура, терминал по перегрузке зерновых и масличных культур, объекты хранения и транспортировки растительного масла, перехватывающая парковка.

Инвестор также планирует модернизировать зерновой терминал в Тамани — проект рассчитан до 2028 года, сумма инвестиций – более 9 млрд руб.