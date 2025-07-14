Поставки нефти из Новороссийска компенсировали спад в других российских портах

В первую неделю июля объемы отгрузки нефти через Новороссийский морской терминал практически удвоились, достигнув 101 тыс. т в сутки, что позволило компенсировать сокращение поставок через другие ключевые порты. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), общий среднесуточный экспорт нефти из российских портов за указанный период увеличился на 0,5% до 414 тыс. т, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Основными направлениями поставок из Новороссийска стали Турция (два танкера типа Suezmax), Индия (танкеры Aframax и Suezmax), Египет (Suezmax) и неизвестное направление (Aframax). Фрахтовые ставки сохранились на уровне $5,4 за баррель до Индии и $8,9 до Китая.

Аналитики связывают активизацию новороссийского направления с устойчивым спросом со стороны Турции и Индии, а также возможным частичным перераспределением грузопотоков с балтийских терминалов. По мнению экспертов, неизвестным получателем мог выступить Сингапур или другой азиатский нефтяной хаб, что характерно для схем с участием промежуточных трейдеров.

В то же время отгрузки через Приморск сократились на 38%, Усть-Лугу — на 18%, а Козьмино — на 20%. По итогам июня морской экспорт российской нефти снизился на 6,5% до 3,43 млн баррелей в сутки - минимального показателя за четыре месяца.

Эксперты ожидают стабилизации экспортных объемов в июле на уровне 4,55-4,75 млн б/с. При этом обсуждаемое ЕС введение гибкого ценового потолка (на $15 ниже рыночной цены) вряд ли окажет существенное влияние на поставки, поскольку действующие ограничения касаются лишь логистических услуг при цене выше $60 за баррель. Специалисты отмечают, что российская нефть продолжает поставляться на условиях FOB (с переходом права собственности в порту отгрузки), что минимизирует риски для покупателей.