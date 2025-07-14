ЕС увеличит инвестиции в Армению до €2,5 млрд

В Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Евросовета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Стороны договорились продвигать партнерство и углублять сотрудничество, а Евросоюз пообещал нарастить объемы инвестиций в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба премьер-министра Республики Армения Фото: Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

В совместном заявлении сторон говорится, что в рамках стратегии Global Gateway (инициативы по развитию глобальной сети инфраструктурных проектов в третьих странах) инвестиции Евросоюза в Армению достигнут €2,5 млрд. Еще €1,5 млн планируется выделить на «укрепление независимых СМИ».

«План ЕС по повышению устойчивости и росту в размере €270 млн, объявленный в апреле 2024 года, увеличил финансирование ЕС Армении на 50%. Выделив 200 млн евро в виде грантовой помощи и €70 млн в виде грантового финансирования для привлечения инвестиций, ЕС продолжает поддерживать программу социально-экономических реформ Армении, более тесное секторальное сотрудничество и инвестиции в энергетику, транспорт и частный сектор»,— следует из пресс-релиза.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в ЕС. Следующим шагом власти планировали обсудить с коллегами из Брюсселя «дорожную карту» евроинтеграции, а затем провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. При этом пока у Армении нет статуса кандидата.

Лусине Баласян