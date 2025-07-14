Умер режиссер Юрий Мороз

Актер, кинорежиссер и сценарист Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет. Об этом актер Дмитрий Харатьян сообщил телеканалу «Культура».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Мороз

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Юрий Мороз

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий рассказал «РИА Новости», что режиссер умер в результате болезни. Другие подробности он не привел.

Юрий Мороз в 1979 году окончил Школу-студию МХАТ До 1987 года был актером Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1980 году дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». В 1988 году окончил режиссерский факультет ВГИК. Его режиссерским дебютом был фантастический фильм по роману Кира Булычева «Подземелье ведьм», который вышел в 1990 году.

В качестве режиссера снял более 20 фильмов и сериалов. В их числе — «Черный квадрат» (1992), «Каменская» (с 1999 по 2003), «Точка» (2005), «Апостол» (2008), «Братья Карамазовы» (2008–2009), «Пелагия и белый бульдог» (2009), «Угрюм-река» (2020), «Лунатики» (2023). Выступил продюсером в более 50 проектах. С 1993 года был президентом Ассоциации молодых кинематографистов.