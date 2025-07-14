В Краснодаре средний размер платежа по ипотеке на «вторичку» вырос на треть

Средний ежемесячный платеж по ипотеке на однокомнатную квартиру на вторичном рынке Краснодара к июлю 2025 года достиг 64,9 тыс. руб., увеличившись почти на треть по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (48,7 тыс. руб.). Об этом «РБК Краснодар» сообщили в пресс-службе федеральной риелторской компании «Этажи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аналитики компании при расчетах учитывали среднюю стоимость квадратного метра жилья — 144,3 тыс. руб. (рост за год составил около 6%), площадь квартиры в 30 кв. м, срок кредитования 15 лет, первоначальный взнос на уровне 30% и текущую рыночную ипотечную ставку в 24,9% годовых. Год назад ставка, по оценке экспертов, составляла в среднем 19,5%.

В сегменте новостроек при тех же параметрах кредитования, но с использованием условий семейной ипотеки, ежемесячный платеж за аналогичную квартиру составляет порядка 31,1 тыс. руб., что на 20% выше уровня июля 2024 года (25,8 тыс. руб.). При этом рост средней цены квадратного метра в новостройках за год составил 20,4% — с 146 тыс. до 175,9 тыс. руб.

Увеличение платежей, по мнению участников рынка, связано как с ростом стоимости жилья, так и с повышением ставок по рыночной ипотеке.

Вячеслав Рыжков