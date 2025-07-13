Умер экс-президент Нигерии Мохаммаду Бухари

Бывший президент Нигерии Мохаммаду Бухари скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила его семья. Заявление приводит пресс-секретарь бывшего главы государства Гарба Шеху в соцсети Х.

Господин Бухари умер днем 13 июля в клинике в Лондоне.

Мухаммаду Бухари возглавлял Нигерию в период с 1983 по 1985 год, тогда он пришел к власти в результате военного переворота. В 1985 году, после еще одного переворота, господин Бухари был свергнут. В 2015 году он был избран президентом страны и покинул пост в 2023 году.

Экс-президент неоднократно улетал на лечение в Британию, когда занимал пост главы государства. Из-за его отсутствия в стране проходили акции протеста.