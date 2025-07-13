В ночь на 14 июля в Краснодар прибудет ковчег с частицей мощей святителя Тихона

В ночь на понедельник в Свято-Екатерининский собор прибудет ковчег с частицей мощей святителя Тихона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Краснодара Фото: мэрия Краснодара

Торжественную встречу святыни возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. В понедельник, 14 июля, в 01:00 состоится встреча ковчега с мощами, в 09:00 начнется молебен с акафистом, а в 17:00 — всенощное бдение.

На следующий день, 15 июля, в 08:30 будет совершена Божественная литургия, которую также возглавит митрополит Василий. 16 июля в 18:00 состоится молебен и проводы ковчега.

Организацию принесения мощей святого осуществляет комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества при поддержке Всемирного русского народного собора и благотворительного фонда «Царьград».

Святитель Тихон — один из самых почитаемых святых XX века. Родился в 1865 году в семье священника в Псковской губернии. Был преподавателем, затем епископом, некоторое время служил в США, где заботился о православных приходах на Аляске и в других регионах. В 1917 году, после двухсотлетнего перерыва, стал первым Патриархом Московским и всея Руси после восстановления патриаршества в России. Возглавлял Русскую Православную Церковь в годы революции и гражданской войны, подвергался гонениям и арестам со стороны советской власти.

Михаил Волкодав