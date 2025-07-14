Суд принял ставку

В Москве начался судебный процесс по делу совладельца одной из крупнейших российских букмекерских компаний «Мелбет» Игоря Ляпустина. Он обвиняется в хищении у своего бывшего делового партнера, ранее судимого за незаконные организацию и проведение азартных игр, 50% акций ООО «Мелофон» — владельца «Мелбета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Ляпустин

Фото: Мелбет Игорь Ляпустин

Фото: Мелбет

Как стало известно “Ъ”, Тушинский райсуд Москвы приступил к рассмотрению 35 томов уголовного дела в отношении бывшего гендиректора компаний «Мелофон» и «Твоя ставка» Игоря Ляпустина. Бизнесмен обвиняется в особо крупных присвоении и легализации денежных средств, а также злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Расследование обстоятельств предполагаемого хищения 50% долей ООО «Мелофон» было начато Главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве 13 ноября 2023 года в отношении неустановленных лиц. Основанием стало обращение в правоохранительные органы Александра Градуленко, бывшего директора ООО «Седьмой континент», дочерней компанией которого являлся «Мелофон» (основной вид деятельности — организация и проведение азартных игр, а также заключение пари). Господин Градуленко фактически обвинил своего бывшего делового партнера по игорному бизнесу Игоря Ляпустина в захвате части активов, которые сам потерпевший оценил в 90 млн руб. Отметим, что именно такая сумма в качестве ущерба фигурирует и в окончательной редакции предъявленного господину Ляпустину обвинения.

Задержали сыщики 49-летнего Игоря Ляпустина 2 апреля 2024 года, а следствие инкриминировало ему особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Попытка представителя ГСУ добиться в Тверском суде Москвы ареста фигуранта успехом не увенчалась — тому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, под которым он находится и сейчас.

Позже обвинение в мошенничестве переквалифицировали на присвоение и добавили к нему злоупотребление полномочиями и отмывание 2 млрд руб., которые Игорь Ляпустин, по версии следствия, получил в то время, когда владел похищенными акциями.

Из фабулы уголовного дела следует, что, обращаясь в полицию, господин Градуленко, которого в свое время в СМИ называли игорным королем Приморья, указал, что продавал или передавал акции своих компаний другим лицам (включая Игоря Ляпустина), чтобы сохранить бизнес в период собственного уголовного преследования, рассчитывая, что затем их все ему вернут.

Как уже рассказывал “Ъ”, борьбу за свои активы Александр Градуленко начал после того, как потерял их из-за проблем с законом. В декабре 2016 года Ленинский райсуд Владивостока признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), приговорив к двум годам условно с испытательным сроком четыре года. Позже Приморский краевой суд немного смягчил осужденному и условное наказание. Однако в апреле 2018 года тот же Ленинский суд, удовлетворив требования прокурора Приморского края, взыскал с господина Градуленко незаконно извлеченный доход от организации и проведения азартных игр в размере 394,7 млн руб. После этого предприниматель, не нашедший средств для погашения долга, по решению арбитража был признан банкротом.

Адвокат Игоря Ляпустина Алексей Цаплин заявил “Ъ”, что его клиент своей вины ни в одном из инкриминированных ему преступлений не признает. По словам защитника, в этой истории налицо исключительно гражданско-правовые отношения и правоохранительные органы незаконно вмешались в спор хозяйствующих субъектов. «Более того, признанный по этому делу потерпевшим Александр Градуленко вообще не мог владеть акциями "Мелофона", поскольку был судим за организацию азартных игр»,— отметил господин Цаплин.

Олег Рубникович