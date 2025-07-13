Поколение X получит $14 трлн

По подсчетам инвестиционно-консалтинговой компании Cerulli Associates, представители поколения X (годы рождения 1965–1980) в ближайшие десять лет получат в свое распоряжение примерно $14 трлн. Это произойдет благодаря наследованию средств от родителей-бебибумеров примерно по $1,4 трлн в год — в виде наличных средств, активов и имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rafael Marchante / Reuters Фото: Rafael Marchante / Reuters

В отчете Cerulli Associates сообщается, что по мере старения и постепенного ухода из жизни поколения бебибумеров (годы рождения 1946–1964), их дети, которых относят к поколению Х (иксеры; годы рождения 1965–1980), унаследуют только в США в виде активов, денег и имущества $14 трлн.

Таким образом, в ближайшие десять лет иксеры будут получать в свое распоряжение примерно по $1,4 трлн в год — это больше, чем получало в наследство какое-либо из других поколений.

«Бумеры создали и накопили состояния больше, чем какое-либо другое поколение в американской истории,— сообщил в интервью Yahoo Finance исследователь и автор книг по теории поколений Брэдли Шурман.— Более молодые иксеры, а также более старшие миллениалы (годы рождения 1980–2000) будут теми, кто получит основную часть этого накопленного благосостояния».

Эксперты отмечают, что столь крупные суммы, переходящие по наследству, дают шанс заработать финансовым компаниям и пенсионным фондам на инвестициях.

Поэтому многое зависит от того, какую стратегию предпочтут наследники — тратить, хранить или инвестировать полученные средства. При этом, как подчеркивается в отчете Cerulli Associates, следующее после иксеров поколение — миллениалы могут унаследовать еще больше средств — около $45 трлн. Однако это произойдет лишь в ближайшие 25 лет. В среднем размер наследства в США в ближайшие десять лет эксперты оценивают в $199 тыс. Уже по итогам 2023 года американские иксеры составили 25% клиентов инвесткомпаний и управляющих фондов, тогда как в 2020 году их доля была лишь 20%. В свою очередь, доля миллениалов и зумеров среди клиентов управляющих компаний в 2023 году составила только 9%.

Евгений Хвостик