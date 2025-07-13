На Северном Кавказе установилась аномальная жара

Главное управление МЧС по Ставропольскому краю предупредило жителей о возникновении чрезвычайной ситуации из-за установившейся в регионе жары. В восточных районах края она будет подниматься до +42°. На территории Чечни, Ингушетии и Северной Осетии действует штормовое предупреждение.

По данным Ставропольского гидрометцентра, аномально высокие температуры сохранятся до 15 июля. В МЧС прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах из-за деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, отключения электричества в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также повреждение сельскохозяйственных угодий. О чрезвычайной пожароопасности пятого класса сообщил и краевой оперативный штаб по ЧС.

За прошедшую неделю сотрудники МЧС уже потушили более 500 пожаров. Огонь уничтожил почти 1 тыс. га пшеницы и еще более 300 га стерни и сухой травы. Угроза пожаров сохраняется в южной части края и в отдельных северо-западных и северо-восточных районах.

Александра Ларинцева, Пятигорск