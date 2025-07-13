Более 80 улиц в Феодосии и Коктебеле остались без воды

В Феодосии и Коктебеле из-за аварии на станции остались без водоснабжения более 80 улиц и переулков, сообщили «Ъ» сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

По данным предприятия, авария произошла на водоочистной станции. В этой связи водоснабжение ограничили или полностью прекратили для жителей свыше 80 улиц и переулков в Феодосии, села Солнечное и поселка Коктебель.

Ремонтные работы, отметили в ГУПе, уже завершены. По словам специалистов, вода поступает на водоочистную станцию, происходит заполнение резервуаров. Вскоре ее подача возобновится в городские магистральные водоводы. В течение дня местным жителям обещают организовать подвоз питьевой воды.

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту инцидента.

Напомним, ранее власти Феодосии предупреждали граждан о временном ухудшении качества воды в связи с работами на водоводе.

Александр Дремлюгин, Симферополь