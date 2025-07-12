В Рыбинске открылся Музей мельничного дела

В Рыбинске на Красной площади начал работу Музей мельничного дела. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Здесь жителям и гостям рассказывают о главном промысле дореволюционного Рыбинска — изготовлении муки. И не просто рассказывают, а показывают и дают возможность прикоснуться к старинным технологиям»,— рассказал господин Рудаков.

Основателем музея выступил предприниматель Александр Помазуев, он собрал макеты мельничных машин, а его супруга, Ольга Помазуева, написала портреты рыбинских купцов.

«Выбирая тему для музея, мы хотели отдать дань уважения наследию родного города. Хлеб, точнее, зерно в XIX веке было универсальным товаром. Поэтому можете считать, что здание хлебной биржи – это точно такой же Wall Street. Таких бирж в Российской Империи было всего три. Одна из них – в Рыбинске»,— объясняли ранее супруги изданию «Рыбинские известия».

Алла Чижова