Россия и КНДР могут запустить паромное сообщение

Москва и Пхеньян ведут переговоры о запуске паромного и авиасообщения между российскими регионами и северокорейским городом-курортом Вонсан. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в КНДР по итогам второго раунда стратегического диалога в формате Россия-КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

«Я думаю, что на повестке дня должен стоять вопрос авиасообщения с Владивостоком, Хабаровском,— сказал министр. — Да и паромное сообщение, мы сегодня это обсуждали».

Утром в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров провел второй раунд стратегического диалога РФ и КНДР с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. По завершении переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали план межмидовских консультаций на 2026-2027 годы. Он содержит в том числе задачи внешнеполитических ведомств по обеспечению координации работы других госструктур в сферах практического сотрудничества, включая торговлю и гуманитарную сферу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан с официальным визитом вечером 11 июня. Глава МИД пробудет в КНДР до 13 июня.

Анастасия Домбицкая