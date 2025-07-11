Цены на серебро поднялись до максимума с 2011 года

Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex превысила $39 за унцию. В предыдущий раз драгоценный металл торговался на таком уровне в сентябре 2011 года.

По данным на 23:16 мск, биржевая стоимость серебра составила $39,14 за унцию (+4,92%). С начала июля драгметалл подорожал на 8,2%.

С начала года цены на серебро поднялись примерно на 30%. Опрошенные «Ъ» участники рынка считают, что подорожание связано с переключением внимания с сильно подорожавшего с начала года золота.

Подробнее — в материале «Ъ» «Серебро набирает вес».