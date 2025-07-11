Главные новости за 11 июля. Белгород, Орел, Воронеж
Белгородские власти прокомментировали претензии к линии обороны.
Якутская компания завершит реконструкцию орловского аэропорта за 2,2 млрд руб.
Герой России опроверг участие в выборах в Воронежскую облдуму от СРЗП.
Суд приостановил строительство жилого комплекса за 5,5 млрд в Воронеже.
На поддержку белгородского бизнеса за четыре года направили почти 10 млрд руб.
С осужденного воронежского бизнесмена Леонида Арапова взыскали свыше 300 млн.
С организаторов строительства белгородской линии обороны потребовали 1 млрд.
В воронежском Новохоперске отменили празднование Дня города.