В воронежском Новохоперске отменили празднование Дня города

В Новохоперске Воронежской области отменяются праздничные мероприятия 12 июля, посвященные Дню города. Об этом сообщили в администрации Новохоперского района. Решение принято из-за указания ГУ МВД по региону «в целях безопасности граждан».

Завтра в Новохоперске должны были состояться несколько спортивных, религиозных и культурных мероприятий, в том числе крестный ход, экскурсия по городу, ярмарки и концерты.

В 2024 году в двух облцентрах Черноземья День города прошел без массовых мероприятий — в Воронеже и Курске.

Егор Якимов