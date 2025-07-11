На поддержку белгородского бизнеса за четыре года направили почти 10 млрд рублей

С 2021 года из федерального бюджета на поддержку промышленности, малого из среднего бизнеса (МСП) Белгородской области было направлено 5,7 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе доклада президенту Владимиру Путину. При этом из облбюджета на эти же цели было выделено 4 млрд руб.

По данным губернатора, регион занимает четвертое место по развитию субъектов МСП. Всего в области насчитывается 61 тыс. таких предприятий. По сравнению с 2021 годом их оборот вырос на 55%.

В конце 2024 года Вячеслав Гладков сообщал, что с начала СВО Белгородская область получила 40 млрд руб. федеральной помощи, в том числе на поддержку предприятий АПК, а также малого и среднего бизнеса.

Егор Якимов