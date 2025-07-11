Суд приостановил строительство жилого комплекса за 5,5 млрд в Воронеже

Арбитражный суд Воронежской области в качестве обеспечительной меры приостановил строительство жилого комплекса, которое ведет местное ООО СЗ «Развитие Север» Сергея Гончарова на улице Матросова, 64а в Воронеже. Об этом стало известно из документов суда.

Определение было принято в рамках дела по иску прокуратуры Воронежа. Ведомство требует отменить выданное в декабре 2024 года разрешение на строительство.

Представители ГК «Развитие» рассказывали «Ъ-Черноземье», что надзорное ведомство якобы указывает в своем заявлении на нехватку детских садов и школ рядом с ЖК. Застройщик считает претензию необоснованной, так как в шаговой доступности уже есть три школы и четыре детсада, а также планируется строительство двух дошкольных учреждений на улице Грамши и в переулке Лиственном. Они будут рассчитаны на 200 и 120 мест соответственно. «Окончание строительства этих объектов запланировано до ввода в эксплуатацию жилого дома. Строительство дома полностью соответствует градостроительным нормам. А представленная проектная документация — градостроительному регламенту»,— заключили в «Развитии».

В начале года ГК «Развитие» заявила проект жилого комплекса «Октябрьский квартал» по указанному адресу. Стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд руб. Общая площадь жилой застройки — 51,8 тыс. кв. м, коммерческой — 4,8 тыс. кв. м.

Пока речь идет о строительстве четырех домов. Согласно единой информационной системе в сфере жилищного строительства, во втором квартале 2030 года группа планирует сдать два 19-этажных дома и два 25-этажных. Всего в них рассчитывают разместить около 1,8 тыс. квартир. Между третьим и четвертым МКД запланирован подземный паркинг.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Развитие север» было зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Уставный капитал — 40 млн руб. Генеральный директор и единственный собственник — Сергей Гончаров. Выручка по итогам 2024 года составила 0 руб., чистый убыток — 5 млн руб. Годом ранее компания получила нулевую выручку и чистую прибыль в 104 млн руб.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь