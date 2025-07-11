Белгородские власти прокомментировали претензии к линии обороны

И. о. начальника бюджетного учреждения Белгородской области «Управление капитального строительства» (УКС) Артем Черных прокомментировал «Ъ» иск Генпрокуратуры в связи с нарушениями, выявленными ведомством при строительстве защитных сооружений в регионе.

По его словам, все построенные объекты были приняты еще два года назад. Новосибирское ООО «Стройинвестрезерв» из 24 контрактов на 979 млн руб. выполнило «в полном объеме и в соответствии с тактико-техническими задания Минобороны» десять на 516 млн руб. По еще 14 соглашениям либо ведутся работы, либо возвращаются авансы из-за невозможности исполнить обязательства в связи с оперативной обстановкой. Петербургское ООО «Регион Сибирь» в свою очередь выполнило работы по двум контрактам субподряда на 60 млн руб. в сумме. Они приняты военными.

Господин Черных подчеркнул, что УКС оказывает помощь всем проверяющим организациям. По его словам, в случае выявления нарушения, меры по исправлению будут приниматься «максимально оперативно и в рамках действующего законодательства».

Генпрокуратура РФ подала в столичный суд иск о взыскании почти 1 млрд руб. с организаторов строительства линии обороны. Ответчиками по нему выступают обвиняемый в хищениях вице-губернатор Рустэм Зайнуллин и ряд коммерсантов, в том числе «Стройинвестрезерв» и «Регион Сибирь». В сумме подрядчики получили 26 контрактов на соответствующие работы на 924,8 млн руб. При этом, по мнению правоохранителей, построенные объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».