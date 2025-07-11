Герой России опроверг свое участие в выборах в Воронежскую облдуму от СРЗП

Уроженец Богучарского района Воронежской области и герой России Борис Нижевенок опроверг распространяемую в соцсетях информацию о том, что он выдвинется на выборы в Воронежскую областную думу от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» (СРЗП).

Борис Нижевенок в заявлении для СМИ отметил, что по состоянию на 10 июля он еще не является членом партии: «Заявление о вступлении в ряды "Справедливой России" мною не было подано. Соответственно, как я могу баллотироваться в областную думу, вот этого я не пойму».

Накануне Telegram-каналы сообщили, что Борис Нижевенок стал первым номером в общепартийном списке кандидатов от СРЗП на выборах в Воронежскую областную думу. Голосование пройдет 12, 13 и 14 сентября.

Борис Нижевенок известен по позывному «Зомби» и как командир 3-го штурмового отряда. По данным правительства Воронежской области, в марте 2025 года он управлял подразделениями добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Восток» в ходе операции «Поток», в рамках которой российские военнослужащие и добровольцы по газопроводу вышли в тыл противнику в захваченном Суджанском районе Курской области.

Владимир Зоркий