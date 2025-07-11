Главные новости за 11 июля. Новороссийск

Футбольный клуб из Новороссийска объявил о подписании годичных контрактов с полузащитниками Ильей Кухарчуком и Ильей Жигулевым.

В Анапе пересмотрели размер арендной платы за муниципальные земли, сдаваемые без торгов. Новые ставки теперь рассчитываются исходя из кадастровой стоимости участков, их назначения и местоположения.

В Геленджике планируют собрать более 200 тонн урожая персиков. Крупнейший производитель — совхоз «Архипо-Осиповский» — рассчитывает на урожай в 60-70 т.

После новости о возобновлении авиасообщения с Геленджиком сервисы бронирования зафиксировали резкий всплеск интереса к курорту.

Новороссийские таможенники предотвратили незаконный ввоз крупной партии оружия из Турции. В ходе проверки груза, задекларированного как пневматические винтовки с дульной энергией до 3 Дж, сотрудники юго-восточного таможенного поста обнаружили признаки переупаковки товара и отсутствие маркировки на части коробок.

В 2025 году в Новороссийске приобрели 64 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры приобретены в новостройках по договорам долевого участия — дома уже сданы в эксплуатацию, а в помещениях выполнены все отделочные работы.

В Анапе разобрали защитный вал на участке от морпорта до технополиса «Эра».