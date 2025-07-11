В Новороссийске в 2025 году приобрели 64 квартиры для детей-сирот

В 2025 году в Новороссийске приобрели 64 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры приобретены в новостройках по договорам долевого участия — дома уже сданы в эксплуатацию, а в помещениях выполнены все отделочные работы, сообщил в своем Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За последнее десятилетие в Новороссийске 565 человек из этой льготной категории смогли улучшить свои жилищные условия. Муниципальные власти продолжают системную работу по обеспечению жильем социально незащищенных граждан, уделяя особое внимание детям-сиротам и оставшимся без родительской опеки.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске установили рыночную стоимость «квадрата» жилья для сирот, на II квартал 2025 года она составила 221,9 тыс. руб.